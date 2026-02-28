Connect with us
Cagliari, il nuovo stadio per Gigi Riva diventa centrale: la FIGC rilancia in vista di Euro 2032

8 ore ago

Euro 2032, la FIGC accelera: il nuovo stadio di Cagliari dedicato a Riva entra nel dossier italiano. Tutti i dettagli

Il percorso verso Euro 2032 entra davvero nel vivo. La FIGC ha avviato la fase decisiva per individuare le cinque città italiane che, insieme alle cinque turche, ospiteranno il torneo continentale. Come anticipato da Tuttosport, la scelta finale della UEFA arriverà nell’ottobre 2026, ma la partita politica e infrastrutturale è già cominciata da tempo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La strategia FIGC per convincere la UEFA

Il presidente Gabriele Gravina sta valutando l’idea di presentare un numero di candidature superiore ai posti disponibili, così da mostrare alla UEFA la solidità del “sistema Italia”. I recenti confronti con Michele Uva confermano che il Paese è sulla rotta giusta, ma i criteri richiesti non riguardano soltanto la qualità degli stadi: pesano anche trasporti, sostenibilità ambientale e capacità ricettiva.

Le città più avanti nella corsa

Ad oggi, l’unico impianto pienamente conforme agli standard UEFA è l’Allianz Stadium di Torino. Milano, Roma e Firenze restano comunque in prima fila, con particolare attenzione al restyling del Franchi e ai nuovi progetti in cantiere: il futuro stadio dedicato a Gigi Riva a Cagliari e l’impianto della Roma a Pietralata. Restano in corsa anche Genova, Palermo e Salerno, che puntano a un inserimento in extremis.

Le piazze che devono accelerare

Napoli, Bari, Bologna e Verona non sono ancora fuori dai giochi, ma il tempo stringe. Per restare agganciate alla candidatura, queste città devono imprimere una forte accelerazione ai propri dossier infrastrutturali. La mappa definitiva dell’Europeo italo‑turco sarà tracciata nei prossimi mesi: la sfida per modernizzare il calcio italiano è ufficialmente partita.

