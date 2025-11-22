Cagliari, l’ingresso del fondo americano accelera il piano per il nuovo stadio: gli ultimi sviluppi

Cagliari, svolta con il fondo americano: obiettivo nuovo stadio “Gigi Riva” sempre più vicino. Le ultimissime

Il Cagliari compie un passo storico verso il futuro. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato l’ingresso di un fondo gestito dal finanziere italo-americano Maurizio Fiori, che ha acquisito il 40% del capitale azionario rossoblù. Una mossa che segna una svolta epocale per la società sarda, pronta a rafforzarsi sul piano economico e progettuale.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’operazione ha un obiettivo strategico chiaro: garantire la copertura finanziaria necessaria per la costruzione del nuovo stadio, destinato a sorgere al posto del Sant’Elia e intitolato alla leggenda Gigi Riva. Il progetto, dal costo complessivo di 187 milioni di euro, prevede una ripartizione tra pubblico e privato: 60 milioni di contributo pubblico, altri 60 milioni di investimento privato (suddivisi tra Cagliari e Costim) e 67 milioni reperiti tramite finanziamento bancario.

L’apporto del fondo di Fiori rappresenta la chiave per completare la quota privata e blindare la fattibilità del progetto. Per il Cagliari, si tratta di un passo decisivo non solo sul piano finanziario, ma anche in ottica di crescita e stabilità: un investimento che consolida il presente e apre la strada a un futuro ambizioso, fondato su infrastrutture moderne e sostenibili.

