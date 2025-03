Cagliari, Obert: «Buon momento, potevamo battere la Roma. Salvezza? Ero contento al gol di Duda…»

Le parole di Adam Obert, calciatore del Cagliari, sul momento del club rossoblù e la lotta per la salvezza in Serie A. I dettagli

Adam Obert ha parlato a Sportnet del momento del Cagliari.

MOMENTO – «Arrivo in una buona forma, ho giocato partite in precedenza e sono abituato a giocare. Peccato per la partita contro la Roma, potevamo vincere e fare qualche punto. Abbiamo avuto una fase in cui abbiamo attaccato, paradossalmente poi abbiamo concesso, il che è stato un po’ come prendere uno schiaffo in faccia».

GOL DUDA E SALVEZZA – «L’ho visto ed ero felice del gol di ‘Ondra’. Poi ho guardato la classifica e ho visto che erano sopra di noi, quindi è cambiato un po’. Invece no, certo, sono contento quando i ragazzi della Nazionale fanno un bel gol. Sarà una lotta fino alla fine, abbiamo le ultime 10 partite davanti a noi e ogni punto conterà».

