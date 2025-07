Cagliari, Sebastiano Esposito e Folorunsho gli obiettivi numero uno dei sardi: le ultime

Cagliari, sul mercato i primi obiettivi dei sardi sono Sebastiano Esposito e Michael Folorusnho: il punto sulle trattative

Il Cagliari ha inaugurato il suo ritiro tra Ponte di Legno e Temù con un principio chiaro: lavorare, osservare e non forzare la mano sul mercato. Fabio Pisacane ha cominciato il suo primo ritiro da allenatore con una rosa allargata a 30 elementi, da sfoltire prima di pensare a nuovi innesti. Il club ha già investito 24 milioni di euro nei riscatti di Caprile, Adopo e Piccoli, e ora si concentra sulle uscite per aprire spazio a eventuali arrivi.

I nomi caldi restano quelli di Michael Folorunsho e Sebastiano Esposito. Come riportato da la Gazzetta dello Sport entrambi piacciono molto, ma sono trattative complicate: il Cagliari spinge per il prestito, mentre Napoli e Inter vorrebbero monetizzare. Si attende l’evolversi del mercato, confidando nel tempo come alleato. Folorunsho rappresenterebbe l’identikit ideale del centrocampista dinamico e verticale che piace a Pisacane; Esposito sarebbe il complemento perfetto per Piccoli, con cui formerebbe una coppia tutta azzurra. Anche se lo stesso Piccoli, in caso di offerta da 30 milioni, potrebbe partire.

Un’altra operazione importante potrebbe essere quella per Marco Sportiello, in uscita dal Milan. L’idea non riguarda solo il Cagliari, ma anche l’Atalanta, che avrebbe tutto l’interesse a riaccogliere un ragazzo cresciuto a Zingonia. La sua presenza in rosa consentirebbe agli orobici di liberare due preziosi slot nella lista Champions, grazie allo status di “formato nel club”.

Intanto, al Blu Hotel Acquaseria, la squadra ha cominciato gli allenamenti. Pavoletti e Gaetano hanno lavorato a parte dopo i recenti interventi al ginocchio, mentre Yerry Mina è atteso domani. Il tecnico ha subito messo in chiaro la sua idea di calcio: tanto lavoro con il pallone, partitelle a campo ridotto e prime prove di 4-3-3. Tra i colloqui individuali spicca quello con Piccoli, segnale della centralità del centravanti nel progetto rossoblù. Il mercato può aspettare: a Temù si costruisce l’identità del nuovo Cagliari.