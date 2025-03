Cagliari, parla l’agente di Coman: «Ha le qualità tecniche perfette per la Serie A! Ecco come è nata la trattativa con Bonato»

L’agente del giocatore del Cagliari Florinel Coman, Federico Pastorello, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione del giocatore rumeno

Federico Pastorello, procuratore dell’attaccante del Cagliari Florinel Coman, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del giocatore rumeno con i sardi e che attualmente è fermo ai box per curare una distorsione rimediata alla caviglia. A seguire le sue parole.

PAROLE – «Coman? Intuizione giusta del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato, diciamo anche un po’ casuale dato che è nata da una telefonata tra me e lui a due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. Non avevo dubbi sul valore di Coma, ha quelle qualità tecniche che sono congeniale ad un campionato come la Serie A; sa che deve continuare così! Nelle ultime 2/3 partite ha avuto un piccolo fastidio che lo ha un po’ limitato, ma adesso sta bene. Io sono convinto del fatto che sarà anche lui protagonista con il Cagliari per una salvezza tutta da conquistare»