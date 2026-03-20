Cagliari, Pisacane analizza: «Sicuramente è stata diversa da Pisa. Serve qualcosa in più per portare punti a casa»

Cagliari, Pisacane parla nel post partita: «Sicuramente è stata diversa da Pisa. Serve qualcosa in più per portare punti a casa»

Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto nel post‑partita della sfida della 30ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Napoli guidato da Antonio Conte. L’allenatore rossoblù ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, soffermandosi su ritmo, atteggiamento e momenti chiave del match:

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PARTITA – «Sicuramente è stata diversa da Pisa. Là non abbiamo giocato da Cagliari. Questa sera lo siamo ritornati e nella prestazione abbiamo sbagliato poco. Non posso andare a casa soddisfatto senza punti ma sicuramente è una partita diversa dalle ultime, anche contro il Como l’atteggiamento era giusto. A Pisa c’è stato un corto circuito. Serve qualcosa in più per portare punti a casa»

SCELTE TATTICHE – «Penso che al netto del piano gara quando ti ritrovi contro dei giocatori simili, anche dando il 100%, è dura. Più che per demeriti nostri i meriti erano loro. Dispendio energetico importante per questo Kilicsoy è entrato dopo per avere anche più qualità nell’ultimo terzo di campo. Abbiamo fatto quello che serviva ma non è bastato per portare punti a casa. Avevamo fatto una buona partita ma persi gli ultimi 15 secondi e quindi ci rendiamo le cose positive che, rispetto a Pisa, ci sono, e concentriamoci su questo finale che sicuramente sappiamo cosa c’è bisogno».

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