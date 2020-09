Cagliari, Passetti: «Vogliamo trattenere Nainggolan. Su Di Francesco..»

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei sorteggi di Serie A

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei sorteggi della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

NAINGGOLAN – «Il giocatore è tornato all’Inter ma la nostra volontà è chiara. Abbiamo lavorato finora, parlando già con i nerazzurri, per avere Nainggolan anche il prossimo anno. Non abbiamo ancora definito l’accordo vedremo cosa accadrà. Credo che stiamo definendo comunque una squadra in grado di sopperire la sua assenza».

DI FRANCESCO – «E’ partito con grande entusiasmo e con grande professionalità. Negli allenamenti ho visto grande partecipazione da parte di tutti i calciatori, con grande attenzione. E’ un modo di allenare coinvolgente e il mister l’ho scoperto con una persona entusiasta».