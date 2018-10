L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato del prossimo match contro la Juventus all’Allianz Stadium

Durante la cerimonia di premiazioni nella sede dell’Ordine dei giornalisti di Cagliari, l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato del prossimo match di Serie A, gara che andrà in scena a Torino contro la Juventus: «Giocare contro la Juve, soprattutto in quello stadio, ha un certo fascino. Noi dovremo essere bravi a continuare ad imporre il nostro gioco e mettere in campo la nuova personalità di questa stagione. Non dobbiamo fare passi indietro, poi le partite si vincono e si perdono. Non partiamo già battuti, devono essere loro bravi a farlo. Noi stiamo lavorando molto sulla nostra mentalità e coraggio. Se la Juve sarà più forte lo dimostrerà in campo».

