Cagliari, Pavoletti verso l’ultimo anno in rossoblù? Tra sogni, responsabilità e un futuro tutto da scrivere

Cagliari, Pavoletti ai titoli di coda? Il centravanti riflette sul suo ultimo anno e sul peso della sua eredità

La Roma ha superato il Cagliari per 2-0 all’Olimpico, imponendo il proprio ritmo dopo un avvio in cui i rossoblù avevano provato a resistere. Con il passare dei minuti i giallorossi hanno preso il controllo della gara, chiudendola senza correre particolari rischi. Una sconfitta pesante per la squadra di Fabio Pisacane, ma interpretata dallo spogliatoio come un passaggio utile nel percorso di crescita.

In conferenza stampa, Leonardo Pavoletti ha analizzato con lucidità il momento del Cagliari. L’attaccante ha ammesso che perdere non è mai piacevole, ma ha sottolineato come anche queste battute d’arresto possano aiutare a guardare avanti con maggiore consapevolezza. Si è definito un’arma in più per la squadra, pronto a dare il proprio contributo ogni volta che verrà chiamato in causa.

Pavoletti ha poi condiviso un aspetto più personale, raccontando di aver sognato due volte di andare in gol, segno di quanto il desiderio di incidere sia ancora vivo. Consapevole che questa potrebbe essere l’ultima stagione della sua carriera, vive ogni partita con un peso emotivo diverso. La sua esperienza e il suo carisma restano fondamentali per un Cagliari che ha bisogno di ritrovare continuità e certezze per affrontare al meglio il prosieguo del campionato.