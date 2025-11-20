Cagliari, Pisacane: «Abbiamo recupera Deiola. Gaetano ha il calcio nel sangue. Sul Genoa dico una cosa»

Cagliari, Pisacane in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Genoa. E si è soffermato anche su alcuni singoli.

INFORTUNATI E QUANTO MANCA LA VITTORIA – «Ci auguriamo di vincere prima possibile, lavoriamo per quello ma c’è sempre l’avversario. Lo meritano i ragazzi, li vivo ogni giorno e so quanto vogliono vincere. Abbiamo recuperato Deiola, è importante e abbiamo sentito l’assenza. Abbiamo perso Zé Pedro, restano a casa anche Belotti e Ciocci. La sosta ci ha permesso di lavorare, Mina è abituato a tornare dopo la nazionale e stringere i denti. Non lo dico per strategia, rispetto per il vostro lavoro: il giorno della gara ho fatto altre scelte per avere un vantaggio!».

GENOA – «Anche se hanno cambiato da venti giorni, ho seguito la squadra di Vieira e fatico a vederli in quella posizione: hanno una buona squadra. Hanno fatto vedere buone cose e sono stati penalizzati dagli eventi. Con l’arrivo di De Rossi hanno avuto una fiammata, si è visto contro la Fiorentina, hanno fatto intravedere alcune cose. Fatico a dire quanto sia cambiata la squadra da Vieira a De Rossi, penso lo direbbe pure Daniele. Lui si è sempre contraddinto con il carattere, penso che la squadra questo lo farà vedere».

GAETANO – «Ha il calcio nel DNA e se lo fai giocare a calcio si esprime sui suoi livelli e nella sua zona di comfort. Non possiamo farlo giocare con le palle alte, lo ringrazio per le parole, ma so che può dare di più. Ci parlo spesso, ha pagato il non aver fatto il ritiro, a sosta gli è servita. Nelle prossime gare potrà migliorare la sua condizione, non possiamo usarlo per soli 50/60 minuti».