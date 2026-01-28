Cagliari, Pisacane ha convinto tutti (o quasi) dalle critiche agli applausi: l’analisi sul lavoro svolto dall’allenatore anche sui giovani

Negli scorsi mesi Fabio Pisacane era stato oggetto di critiche da parte dei tifosi degli Cagliari e di alcuni addetti ai lavori, ma il tecnico dei sardi, grazie al lavoro, ha fatto ricredere anche i più scettici. Questa una riflessione fornita da CagliariNews24: eccone un estratto.

Per tanto tempo si è letto di dover lasciar spazio al merito e non all’esperienza, cosa che a Cagliari è diventata realtà con l’avvento di Fabio Pisacane in panchina. La scelta di Tommaso Giulini ha portato in panchina un giovane lavoratore “maniacale”, come lo stesso si definisce, un tecnico senza grandi vissuti alle sue spalle ma con tanta voglia di fare.

Ex difensore del Cagliari, autore dell’ultima rete siglata dai rossoblù al Sant’Elia oltre vincitore della prima storica Coppa Italia della Primavera sarda.

Quest’estate si sono sentiti tanti applausi per questa scelta, qualche voce fuori dal coro pronta a mettere in dubbio la decisione del presidente e poi subito – alla prima sbandata – è arrivata la prevedibile pioggia di critiche.

“Pisacane ha sbagliato formazione”, “Doveva giocare Mina”, “Non doveva giocare Mina” o anche “Giulini ha sbagliato scelta!”. I primi e più fieri sostenitori della politica dei giovani si sono tramutati nei critici più spietati e corrosivi del tecnico campano.

Ai giovani va data una possibilità e con essa la possibilità di sbagliare, o, più che una possibilità, una grande occasione. Giudicare d’inesperienza un allenatore che si appena affacciato al “calcio dei grandi” è il più facile e noioso degli esercizi di retorica. A questo punto la domanda è una: ma i giovani li vogliamo davvero o no? Vogliamo i Camarda e i Pio Esposito o ci sentiamo più sicuri con i Modric (con tutto il rispetto del mondo per il fenomeno croato)?

L’EDITORIALE COMPLETO SU CAGLIARINEWS24.COM

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet