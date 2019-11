Cagliari, Pisacane: «L’entusiasmo il nostro segreto. E sulla Nazionale…»

Cagliari, Pisacane: «Il nostro segreto è l’entusiasmo, la squadra è importante. Nazionale? Il fatto che se ne parli mi gratifica»

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale:

«Il segreto di questo Cagliari è anzitutto l’entusiasmo. Mi aspettavo che potessimo fare grandi cose, anche perché la società ha allestito una squadra importante: ha portata qui giocatori che fino a dieci giorni prima sembrava fantacalcio. Io ero molto tifoso di Nandez. Nazionale? Il fatto che tanti addetti ai lavori ci sperino mi gratifica, ma la chiamata deve arrivare per meriti sul campo e non per le mie qualità morali».