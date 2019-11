Cagliari, Pisacane sul momento rossoblù: «Stiamo coi piedi per terra, ma è giusto che la gente sogni. E su Maran…»

Il difensore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del partenopeo:

«Il nostro momento? Piedi per terra. Ma Cagliari si aggrappa al Cagliari ed è giusto che la gente sogni. Maran? Uno pratico. Sa ciò che vuole e non si piange addosso. Sono arrivato in A a 29 anni. Nessuno mi ha regalato niente, ho dovuto faticare il doppio. Tutto con le mie forze e questo mi gratifica ancora di più. Nainggolan e Pellegrini? Non sanno neanche loro quanto sono forti».