Cagliari, Pisacane esalta Palestra: «Può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio!»

Cagliari, Fabio Pisacane ha commentato così la vittoria in trasferta contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a DAZN anche su Palestra

PARTITA – «Sono contento in primis per i ragazzi perché hanno portato avanti il piano gara sin dal primo minuto. Oggi la classifica ci diceva che era uno scontro diretto ma solo sulla carta vista la qualità della Fiorentina. Doppi meriti ai miei ragazzi. Abbiamo messo sacrificio lo stesso sacrificio della partita passata, ma anche giocate e azioni di pregevole fattura, non voglio mancare il mancato 3-0. Abbiamo fatto un grande lavoro soprattutto quando c’era da soffrire. Sappiamo qual è il nostro percorso e dobbiamo andare avanti su questa strada e ripeto sono veramente contento per loro».

PALESTRA – «Sono felicissimo di parlare di Marcolino. Non c’è nessun problema! Ha fatto un assist e un gol, la sua è una generazione che vive di applausi e questa sera Marco deve sentire i miei e i vostri complimenti. Deve cavalcare quell’onda di entusiasmo rimanendo in campana. Io ribadisco ciò che ho detto alla Gazzetta: ha ancora un potenziale inespresso, deve capire tempi di inserimento ancora e Marco può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio».

