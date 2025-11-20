Cagliari, quando ritorna Belotti? Spunta una nuova importante indiscrezione sull’attaccante rossoblu

Cagliari, Fabio Pisacane parla del ritorno di Belotti ad Assemini. La situazione attuale in casa rossoblu

Il Cagliari torna al centro dell’attenzione con importanti novità sul fronte squadra e recuperi, in particolare sul rientro di Andrea Belotti al CRAI Sport Center di Assemini. Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha affrontato in conferenza stampa il tema del ritorno del Gallo e del suo ruolo all’interno del gruppo, sottolineando l’importanza del giocatore non solo sul campo, ma anche nello spogliatoio.

Il ritorno di Belotti ad Assemini

Belotti, attaccante di grande esperienza, è tornato a lavorare ad Assemini da meno di due settimane, dopo un periodo di stop. La sua presenza ha subito portato una ventata di energia positiva nell’ambiente rossoblù. Come sottolineato dallo stesso Pisacane, il ritorno di Belotti ha avuto un impatto immediato: «Anche se non è pronto, è cambiata l’aria con il suo ritorno. Porta mentalità e un peso specifico enorme, è un uomo spogliatoio. Non vedevo l’ora che tornasse ad Assemini, sia per lui che per noi».

Il tecnico del Cagliari ha evidenziato come il Gallo possa contribuire in maniera significativa anche se non ancora al top della forma. La sua esperienza e il carisma nello spogliatoio rappresentano un valore aggiunto per la squadra, capace di motivare i compagni e rafforzare la coesione del gruppo in vista degli impegni futuri.

Il ruolo dello spogliatoio nel Cagliari

Pisacane ha sottolineato quanto un giocatore come Belotti possa fare la differenza anche lontano dal campo: «È stata una mazzata, ma siamo felici di averlo riaccolto. Sappiamo quanto può darci, anche in questo ruolo nello spogliatoio». L’allenatore mette in evidenza l’importanza di mantenere alta la motivazione e la mentalità vincente tra i giocatori, sottolineando che il contributo di Belotti non si limita ai minuti giocati in campo, ma si estende all’intero gruppo.

Verso il futuro del Cagliari

Il rientro di Belotti ad Assemini rappresenta quindi un segnale importante per il Cagliari, in vista delle prossime sfide del campionato. La squadra guidata da Pisacane può contare su un attaccante di grande esperienza, pronto a supportare i compagni anche nella fase di preparazione e recupero. La presenza del Gallo rafforza il gruppo, aggiungendo carisma e sicurezza, elementi fondamentali per affrontare con fiducia il proseguo della stagione.

In sintesi, il ritorno di Belotti ad Assemini non è solo un passo verso il pieno recupero fisico, ma rappresenta anche un rinforzo morale e motivazionale per tutto il Cagliari, confermando quanto il legame tra giocatori e ambiente sia determinante per affrontare al meglio le sfide future.