Cagliari, prossime ore decisive per l’arrivo di Dragusin

Dragusin, scelta la nuova squadra? Chiusura imminente per il difensore della Juventus che resterà in Serie A

Come riferisce Tuttosport nelle prossime ore dovrebbe chiudersi il trasferimento in prestito di Radu Dragusin al Cagliari. Il giovane difensore romeno – che non ha giocato l’ultima amichevole in famiglia in casa Juventus – è pronto a farsi le ossa in una media-piccola della Serie A.

I sardi sono sempre più vicini al giocatore, superata nelle ultime ore la concorrenza del Genoa.