Cagliari, quale futuro per Joao Pedro? Il punto in caso di Serie B

Nel caso in cui il Cagliari dovesse retrocedere, capitan Joao Pedro sarebbe pronto a restare in rossoblù? Il punto sull’attaccante

Se i tifosi rossoblù sembrano aver perso ogni speranza, mister Semplici non è dello stesso avviso. Il tecnico toscano grida sui social «Vietato arrendersi»: non tutto è perduto, le prossime nove partite potrebbero portare il Cagliari alla salvezza. Tutto molto bello sì ma, a questo punto, è più che lecito farsi delle domande su quale potrebbe essere il futuro della squadra e dei suoi giocatori.

Joao Pedro, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Verona ha pronunciato delle parole molto forti: «Retrocedere sarebbe una macchia che farebbe male a tutti noi». Macchia per non aver fatto ciò che era necessario per il bene della squadra o macchia indelebile per la carriera di un giocatore sempre più in ascesa? Cosa farà dunque Capitan JP? Onorerà e seguirà il destino della squadra che l’ha sempre sostenuto nei suoi momenti peggiori, che l’ha fatto diventare un grande marcatore oppure si farà tentare dal profumo e dal potere della Serie A?

