Cagliari, adesso è ufficiale: rinnovo per Idrissi! Il calciatore ha firmato fino al 2030, la nota

Cagliari, ora è ufficiale: rinnovo di contratto per Riyad Idrissi! Il calciatore ha firmato fino al 2030, il comunicato del club

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto il prolungamento del contratto di Riyad Idrissi. Il giovane terzino, attualmente convocato con la Nazionale Under 21 per la sosta, ha siglato un nuovo accordo che lo legherà al club rossoblù fino al 2030. Ecco il comunicato:

COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Riyad Idrissi che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2030. Laterale sinistro, classe 2005, Idrissi è cresciuto nel vivaio rossoblù dopo esservi approdato attraverso il percorso nell’Academy. Originario di Sadali, piccolo centro della Sardegna dove la sua famiglia di origine marocchina si stabilì prima della sua nascita, Idrissi è l’emblema del lavoro che il Cagliari sviluppa con i giovani del territorio lavorando sia sotto il profilo sportivo che sociale in tutta l’Isola, al fine di portare i propri talenti in prima squadra e ai massimi livelli internazionali.

A inizio settembre 2025 ha debuttato con la maglia dell’Italia Under 21 (in campo il 5 contro il Montenegro e il 9 contro la Macedonia) dopo avere totalizzato 7 presenze con l’Under 20 e 2 con l’Under 19.

Serietà e costante crescita hanno contraddistinto sin qui la sua giovane carriera, arrivato a indossare la fascia di capitano dell’Under 20 rossoblù (63 presenze, 4 gol e 7 assist) per poi vivere la prima stagione da professionista con la maglia del Modena, in Serie B: un’annata importante da 29 presenze e 1 gol all’attivo (il 6 ottobre 2024 a Catanzaro) in cui ha confermato le sue doti di corsa, personalità e tecnica col mancino sulla propria corsia di competenza.

L’estate 2025 è quella del ritorno in rossoblù per l’ambito salto in prima squadra. Il 16 agosto è il giorno dell’esordio da titolare nei Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia contro la Virtus Entella, una settimana dopo ecco quello in Serie A nel finale di Cagliari-Fiorentina all’Unipol Domus. Forza, resistenza, dedizione e spinta costante sulla corsia, unite ad un amore viscerale per la propria Terra e per i colori che la rappresentano. Una maglia cucita addosso sin da bambino, da onorare ancora.

Complimenti per questo nuovo passo, Riyad. Avanti insieme verso il futuro!».