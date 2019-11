Cagliari: Rog e la compattezza della fase difensiva

Il Cagliari di Maran è una squadra molto compatta in fase difensiva. Rog e tutti i centrocampisti fanno un grande lavoro.

Il Cagliari, forse la principale sorpresa del campionato, è una squadra estremamente fisica e muscolare, molto difficile da affrontare. Per quanto non disdegni di aggredire saltuariamente in avanti, il meglio lo dà quando blinda la propria trequarti, formando un blocco difficile da scardinare.

La slide sopra è un esempio, con 10 uomini molto vicini tra loro. Da notare la posizione di Rog, centrocampista che spesso nelle fasi di difesa posizionale diventa quinto di difesa del Cagliari. E’ molto difficile segnare alla squadra di Maran.