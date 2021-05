Cagliari, si rivede Rog: torna ad allenarsi dopo cinque mesi

Il Cagliari riabbraccia Marko Rog: il centrocampista croato si rivede in allenamento a cinque mesi dal suo infortunio al crociato

Bella notizia per il Cagliari: Marko Rog infortunatosi al legamento crociato nell’ultima gara del 2020, dopo essere stato in tribuna ieri alla Sardegna Arena oggi è tornato ad allenarsi ad Asseminello per proseguire il percorso riabilitativo.

«Il Centro sportivo di Assemini ha accolto Marko Rog: il centrocampista croato, che lavora a Belgrado per recuperare dall’infortunio al ginocchio, da oggi ha iniziato gli allenamenti nell’Isola. Un modo per continuare la sua tabella personalizzata stando vicino ai compagni di squadra».

