Cagliari, Simeone: «Tornare al River? Voglio restare qui»

Cagliari, Simeone parla di un suo possibile ritorno al River Plate. Ecco le parole dell’attaccante argentino dei sardi

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato in un’intervista a TNT. Ecco le sue parole sul River Plate.

SIMEONE – «Adesso voglio restare il più possibile in Europa. Qui sto bene e sono felice, anche se tornare un giorno al River sarebbe bellissimo. E’ difficile viver quello che ho vissuto da ragazzo, pur non giocando, in un club così. Immagino come sarebbe da giocatore, mi piacerebbe tornare. Ora sono felice qui ma poi vedremo».