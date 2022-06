Cagliari, stop alla trattativa col Torino per Cragno: il motivo

Calciomercato Cagliari: si è bloccata la trattativa col Torino per Cragno. I granata ritengono la richiesta dei rossoblù troppo alta

Il Cagliari, a causa della retrocessione in Serie B, si trova costretto a vendere tanti pezzi pregiati della propria rosa. E tra questi c’è anche Alessio Cragno.

Per il portiere, anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, appare chiara sua volontà di non giocare ancora in Serie B. Su di lui il mercato vacilla. Uno degli ultimi esempi è lo stop alle trattative con il Torino (che tratta anche Joao Pedro). La squadra granata ha abbandonato la possibilità di acquistare Cragno per un semplice motivo, come riportato da Tuttosport. L’estremo difensore è troppo costoso. La sua valutazione oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

