Cagliari, Strootman: «Partenza complicata, non me l'aspettavo. Non possiamo essere ultimi...»

Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport in merito all’esperienza che sta vivendo in rossoblù.

PARTENZA IN SALITA – «Così complicata non me l’aspettavo. Ma certo vedendo l’ultimo posto in classifica tutto sembra più difficile. C’è sempre meno differenza tra le squadre e ormai sono i dettagli a decidere le partite».

PAUSA – «Abbiamo giocato sette partite e ne abbiamo ancora 31 davanti. Sappiamo che non dovevamo essere qui e ora dobbiamo solo parlare meglio lavorare di più. Poi vedremo a gennaio in quale posizione sarà il Cagliari».

CAUSE – «Se guardiamo la rosa non possiamo essere ultimi. Avevamo partite contro dirette concorrenti, in casa, ma non abbiamo preso punti e questo è brutto. Il vero problema è che serve una vittoria perché se non vinci non ritrovi la fiducia. Devono arrivare i tre punti magari anche con una partita sporca, perché solo così trovi quella forza per iniziare il tuo vero campionato».

GRUPPO – «Non stiamo facendo bene e questo lo sappiamo tutti, ma siamo pronti a fare la nostra parte. Dobbiamo alzare tutti il livello, cambiare le cose con il lavoro e andare avanti con fiducia».

SOSTA – «Ci sta aiutando molto, ma mi dispiace perché sono mancati i nazionali. Il mister ci sta dando tanta fiducia e ha cercato di far entrare nella testa dei giocatori e le sue idee.noi dobbiamo crescere sia come squadra che come singoli».

EPISODI A SFAVORE – «Basta vedere quello che è successo contro il Venezia. Eravamo tutti contenti, a un passo dal successo invece in pieno recupero l’ultimo tiro, con una doppia deviazione, hai finito in rete. E se Marin, invece di prendere il palo avesse fatto goal, saremmo andati sul due a zero e la partita sarebbe stata chiusa. Certo, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, non voglio trovare scuse ma restano comunque alcuni episodi che non ci hanno aiutato».

