Cagliari Torino Primavera, le formazioni: Sesia si affida ancora ad Adopo

Cagliari Torino Primavera, le formazioni: Sesia ritrova Ghazoini e Freddi Greco, in mezzo al campo c’è ancora Adopo

Severo impegno per la Primavera del Torino ad Assemini, in casa del Cagliari secondo della classe. Sesia per l’occasione ritrova Freddi Greco dopo l’infortunio e Ghazoini dopo la squalifica, assente Singo e invece presente in mezzo al campo Adopo.

CAGLIARI: Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusumano; Kanyamuna, Ladinetti, Cossu; Marigosu; Gagliano, Mas. A disp. Atzeni, Piga, Acella, Aly, Iovu, Michelotti, Zinfollino, Conti, Dore, Desogus, Lombardi, Contini. All. Canzi.

TORINO: Lewis, Siniega, Celesia, Ghazoini, Marcos Lopez, Kouadio, Gonella, Sandri, Klimavicius, Greco, Adopo. A disp. Trombini, Erici, Ricossa, Cancellieri, Onisa, Bongiovanni, Rotella, Garetto, Favale, Ibrahim, Markovic, Mukiele. All. Sesia.