Cagliari, tre giocatori in scadenza: ecco chi rinnova e chi potrebbe lasciare

Tre giocatori dell'attuale rosa del Cagliari andranno in scadenza a giugno 2021.

Il Cagliari può perdere a parametro zero tre giocatori dell’attuale rosa che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021 e sono liberi di accordarsi con un’altra società.

Su tutti spiccano i nomi dei difensori Luca Ceppitelli e Ragnar Klavan, che in estate potrebbero proseguire la propria carriera lontano dalla Sardegna. Il terzo giocatore, e non a caso terzo portiere, è Simone Aresti. Attenzione anche a Pavoletti con contratto in scadenza nel 2022: il giocatore potrebbe non rinnovare e in estate il Cagliari potrebbe cederlo per non perderlo a parametro zero il prossimo anno.