Cagliari Verona è la sfida anche tra Cragno e Silvestri che si giocano il mercato

Cagliari-Verona vedrà contrapporsi anche due tra i migliori del nostro campionato: Cragno e Silvestri. Entrambi infiammeranno il prossimo calciomercato

Alla Sardegna Arena, scenderanno in campo questo pomeriggio Cagliari e Verona. Una sfida che vedrà i riflettori puntanti anche su Alessio Cragno e Marco Silvestri: il portiere gialloblù, per ottenere un risultato dignitoso, dovrebbe non subire gol, o quantomeno prenderne uno in meno rispetto a Cragno.

Oltre alla sfida sul campo, tuttavia, c’è anche quella sul mercato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, durante la prossima sessione estiva di calciomercato determinate circostanze, come le pretese di Donnarumma e la fiducia persa dalla Roma in Pau Lopez, porterebbero a un consistente giro di portieri. Cragno è stato valutato 25 milioni di euro ed è blindato in terra sarda fino al 2024, se gli viene assicurato il posto da titolare. Silvestri, invece, ne vale 6-7 e il suo contratto scade nel 2022. Non si esclude, dunque, la possibilità da parte del veronese di accettare il ruolo di vice di una big con conseguente ritocco dell’ingaggio.