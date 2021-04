Cagliari Verona, i convocati di Juric: ben sette indisponibili

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista di Cagliari-Verona

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questo pomeriggio in casa del Cagliari. Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno di 7 elementi, tra cui anche Kalinic che ha recuperato dall’infortunio ma non è ancora in condizione di giocare.

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Magnani, Amione.

Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.

Attaccanti: Salcedo, Colley, Lasagna.