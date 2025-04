Cagliari, manca sempre meno alla sfida contro il Verona: le ultimissime sulle condizioni di Mina

Cagliari, manca poco alla sfida contro il Verona: le ultimissime in casa rossoblù e sulle condizioni di Mina

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questa mattina per perfezionare la preparazione in vista della sfida cruciale contro l’Hellas Verona, determinante per la lotta salvezza. Guidati da Davide Nicola, i rossoblù si sono concentrati su aspetti tattici e tecnici al CRAI Sport Center, affinando gli ultimi dettagli prima della partenza per il Veneto.

REPORT – «Due giorni a Hellas Verona-Cagliari, la squadra è scesa in campo questa mattina al CRAI Sport Center per continuare la preparazione alla gara del “Bentegodi” (qui le info per il Settore Ospiti). Lavori di attivazione ad iniziare la seduta, poi sviluppi di gioco provati in funzione del match. A chiudere, sessione di palle inattive ed esercitazioni per andare alla conclusione a rete. Terapie per Yerry Mina».