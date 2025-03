Cagliari, Viola nel pre partita: «Veniamo da tre partite difficili. Abbiamo fatto buone prestazioni ma non è bastato»

Il centrocampista del Cagliari Nicolas Viola ha parlato nel pre partita della sfida contro il Genoa, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025

Il centrocampista del Cagliari Nicolas Viola ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Genoa, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

RITIRO – «Abbiamo scelto di andare in ritiro per confrontarci perché veniamo da tre partite difficili. Abbiamo fatto buone prestazioni ma non è bastato».

MENTALITA’ – «L’aspetto mentale è fondamentale. La gara non è determinante, ma oggi daremo battaglia e non vedo l’ora di scendere in campo».