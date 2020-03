Cagliari, Zenga: «Il campo mi manca ma ora è il momento di aspettare»

Stop globale per emergenza coronavirus. Il commento del tecnico del Cagliari Zenga: «Ci vorrà tempo, rispettiamo le regole»

Walter Zenga ha parlato sulle colonne dell’Unione Sarda dell’emergenza Coronavirus e della sua voglia di tornare in campo quanto prima.

ALLENAMENTI – «Il campo manca tanto, ovviamente, non solo a me ma a tutti, credo, alla gente che si vuole divertire negli stadi e alla tv. Non è facile, ma dobbiamo dare l’esempio. Rispetto le regole, vivo distante dagli altri che sono qui. Spero tutti capiscano che possiamo fare qualcosa solo osservando tutte le regole. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo».

RIPRESA – «Se si torna in campo, saranno tredici finali, un mini-campionato».»