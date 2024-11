Cagni: «Scudetto? Mi impressiona molto questo campionato. Su Luciano Spalletti dico che...»

Cagni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la lotta scudetto e il percorso della Nazionale di Luciano Spalletti

Passando alla Serie A: quale può essere un bilancio dopo questo primo terzo di campionato? Chi è la favorita per lo Scudetto?

«Gli equilibri sono cambiati, ma io faccio una valutazione diversa. La cosa che mi impressiona è che c’è un gruppo di squadre due spanne sopra a tutto il resto. Io vedo le prime cinque-sei a lottare per lo Scudetto, mentre tutte le altre avranno i loro obiettivi da raggiungere.»

La Nazionale, invece, ha ottenuto un ottimo risultato contro il Belgio. Cosa si aspetta dagli uomini di Spalletti in questa sosta?

«Siamo ancora all’inizio, con una squadra in costruzione. L’Italia è questa, e Spalletti, avendoli poche volte, sta facendo un grande lavoro, ma voglio vederli giocare contro le big per valutare il discorso europeo. Quando affronterà Spagna o Inghilterra vedrò come sono. I giocatori sono questi, ma siamo una squadra molto giovane, quindi non vedremo dei risultati immediati. Dobbiamo avere pazienza, sia noi che quelli che giudicano.»