Cagni: «La Sampdoria può salvarsi, ma servono tre cose. Non capisco perché la squadra non corra…»

Le parole di Luigi Cagni, ex allenatore della Sampdoria, sulla difficile stagione dei blucerchiati in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva a SampNews24 della stagione della Sampdoria.

Capitolo salvezza: la Sampdoria si gioca tutto in queste ultime otto partite di campionato, cosa si aspetta dai blucerchiati?

«La Sampdoria ha le qualità per potersi salvare perchè qualitativamente i giocatori li ha. Quindi deve tirare fuori qualità, correre tanto avere qualità e ritmo soprattutto quando giochi in casa. Se tu fai tutto questo il pubblico non ti fischia sicuramente».

In questa travagliata stagione, la Sampdoria ha cambiato ben tre allenatori: come giudica l’operato della società?

«Una squadra qualsiasi essa sia che cambia tre allenatori ha dei problemi, su questo non ci sono dubbi. Lo han capito bene sin all’inizio come va gestita una società soprattutto importante come la Sampdoria, in riferimento a questo c’è il discorso generico che a otto partite dalla fine fanno risultati le squadre che stanno bene a livello mentale e fisico, oltre ad avere qualità tecniche che i blucerchiati hanno. La cosa che mi ha stupito fino ad oggi che forse non si e capito che squadra giocano e allenano perchè la Sampdoria ha una grande storia e Marassi è uno stadio unico ed eccezionale, secondo il mio punto di vista. Qualsiasi squadra tu alleni. Io le ho allenato tutte e due quindi per me entrare a Marassi è una cosa unica, allora da giocatore devi solo andare in campo, e anche l’allenatore deve preparare la squadra che deve correre 90 minuti. Uno ha la partita solo a settimana quindi non vedo perchè non possano correre per un’ora e mezza, non riesco a comprendere, non solo la Sampdoria, ma il calcio in generale».

