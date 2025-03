Gigi Cagni ricorda Verona e parla dei suoi ex calciatori Baroni e Vanoli: «Uno non è una sorpresa, l'altro...»

Gigi Cagni ricorda Verona e i suoi ex calciatori, Baroni e Vanoli, domani in campo per allenare Lazio e Torino

Domani sera Lazio e Torino saranno di fronte per raggiungere i rispettivi obiettivi. Anche per questo motivo, a Tuttosport ha parlato Gigi Cagni, ex allenatore ai tempi del Verona proprio di Marco Baroni e Paolo Vanoli, tecnici delle due squadre.

«Sicuramente per quanto riguarda Marco non è stata una sorpresa, per ruolo aveva già determinante letture e una certa attitudine da futuro allenatore. Mi ha un po’ stupito Paolo, visto che giocava sulla fascia sinistra ed era meno nel cuore del gioco, in più all’epoca era molto giovane. Col senno del poi però posso dirvi una cosa su Vanoli…

Se Baroni da centrale difensivo era abituato a comandare la squadra, anche se aveva solo 24-25 anni in lui (Vanoli) c’erano già i cromosomi del mister».