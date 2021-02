Cairo: «Agnelli-Conte? Si vede anche di peggio. Sui diritti…» – VIDEO

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della decisione sui diritti tv e della lite tra Agnelli e Conte. Le sue dichiarazioni – VIDEO

(dal nostro inviato) – Urbano Cairo parla a margine dell’Assemblea di Lega. Le sue parole.

DIRITTI TV – «Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l’impressione che i siano in diversi a voler procedere in tal senso».

AGNELLI CONTE – «Diciamo le cose che avvengono durante una partita di calcio sono legate all’adrenalina che va a mille. Agnelli-Marotta? Li ho visti bene, nessuna tensione. Sono cose che succedono in partita, non credo che siano cose che ledano l’immagine del campionato. Succede anche di peggio».