Cairo su Casini: «Non l’ho votato e glielo ho detto. Ma ora l’aiuto». Così il patrone del Torino sul nuovo presidente di Lega Serie A

A margine della presentazione della Telepass Milano Marathon, è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo per parlare del neo presidente di Lega Lorenzo Casini.

Queste le sue parole: «Non l’ho votato, gliel’ho detto chiaramente, oggi che invece lui è presidente dobbiamo, come Lega di Serie A, essere uniti per cercare di fare passi avanti. Sono in aiuto a Casini per quello che posso fare. Ci siamo visti a colazione settimana scorsa. Ho avuto modo di apprezzarlo, mi sembra una persona che ha le idee molto chiare ed è anche molto competente».