Torino, Cairo: «Baroni? Ho fiducia. Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…»

Il Torino chiude il 2025 con una sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, in una gara segnata dai (molti) rimpianti e dalle parate decisive del portiere ospite Caprile. I granata passano in vantaggio al 27′ con un potente destro di Vlasic, ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo dal tap-in di Prati su azione di corner. Nella ripresa, nonostante il predominio del Toro, è Kilicsoy a ribaltare il match al 66′ con una splendida azione personale che salta l’intera difesa di Baroni. Al termine dell’incontro il patron granata Urbano Cairo ha avuto modo di confrontarsi brevemente con i giornalisti presenti: «Era una partita importante, era fondamentale perché facevi vittorie di fila» ha spiegato il patron. «Ti portavi a un buon livello di punti, abbiamo preso due gol che veramente… non si possono prendere».

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Cagliari:

Presidente Cairo, ha avuto modo di parlare con mister Baroni?

«Sì ci ho parlato! Con la squadra no, ma ho parlato col mister e con Petrachi, abbiamo le idee chiare. Ora l’importante è quello, fare cose giuste rapidamente, compatibilmente con le altre squadre che evidentemente anche loro vogliono fare delle cose».

Ha sentito delle voci Besiktas Zapata?

«No, non ne so nulla. Mi è nuovo»



Peccato per le occasioni…

«Hanno fatto due tiri in porta, due gol. Ora dobbiamo ripartire velocemente e rimediare nelle prossime. Più delusione o rabbia? Tutte e due… un’occasione sprecata, c’è delusione perché ci aspettavamo di poterla vincere, alla fine poi sono i gol che fai a contare».



Ci saranno colpi in difesa?

«Vediamo, stiamo lavorando… sulla lista, per uno che entrata deve esserci un’uscita».



Presidente, ma si aspettava di più da Baroni in questo inizio?

«Sta dando tutto quello che ha, credo abbia una bella intesa con Gianluca, io ho fiducia in lui. Poi ovvio, quando poi perdi così… sei deluso e amareggiato ma dobbiamo pensare a far bene le prossime cose e a non abbatterci, ad avere più voglia!



Qualche indicazione sugli acquisti?

«Ora conta prendere giocatori funzionali e di qualità, che possano dare una mano, non prendere tanto per prendere.



Tempistiche?

«Adesso, al momento non credo immediatamente. Lavoriamo, le idee ci sono».

Qualche giocatore le ha chiesto di andare via?

«No, a me non ha chiesto niente nessuno».

