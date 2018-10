Cairo attacca: «Superga? Agnelli e la Juve chiedano scusa»

Il presidente del Torino Urbano Cairo prende una posizione netta dopo la puntata di Report sugli striscioni inneggianti alla strage di Superga

Continua a far discutere il caso biglietti in casa Juventus e continua a far discutere la vicenda dei due deprecabili striscioni esposti dalla curva bianconera durante il derby del 23 febbraio 2014 contro il Torino inneggianti alla strage di Superga. Dopo la lettera dei tifosi granata che hanno chiesto al presidente del Torino Urbano Cairo di non far entrare Andrea Agnelli e Alessandro D’Angelo, security manager del club bianconero (quest’ultimo, come emerso da Report, ha permesso ai tifosi di portare all’interno dello Stadium i due striscioni), ecco le parole del presidente Cairo.

Il numero uno granata è intervenuto sulla questione alla Gazzetta dello Sport: «Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con quell’episodio orribile e disumano. Sono striscioni e frasi ignobili, non hanno nulla di sportivo e non possono entrare in nessun posto, non solo in uno stadio. Credo che la dirigenza della Juventus, a partire dal suo presidente, debba chiedere scusa alle famiglie della vittime di Superga e a tutti i tifosi granata».

