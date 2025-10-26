Cairo post Torino Genoa: «Bene così! Col Bologna…» - VIDEO

Torino News
Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Col Bologna mi aspetto…» – VIDEO
Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Genoa 2-1, ecco la video intervista al patron granata, le sue parole ai margini del successo
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Il Torino non brilla, ma punge quanto basta e supera per 2-1 un Genoa sempre più ultimo. Esultano così i 23mila dello Stadio Olimpico Grande Torino, tra questi anche il patron dei granata Urbano Cairo. Sentiamo la sua intervista ai margini del match di Serie A. Il video ripreso dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto.
