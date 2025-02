Calabria Bologna, i rossoblu spingono per l’acquisto. Cosa manca per la fatidica fumata bianca?

Calabria Bologna, i rossoblu provano a spingere per l’affare con il Milan. Cosa manca per riuscire a sbloccare definitivamente la trattativa?

Calabria diventerà un nuovo giocatore del Bologna? Secondo quanto riportato da Tuttobolognaweb, la situazione con il Milan potrebbe sbloccarsi a breve grazie a tutta una serie di fattori. Ecco la situazione.

LA SITUAZIONE – Il Bologna non è così lontano da Davide Calabria. Il terzino destro del Milan è infatti il prescelto per sostituire Stefan Posch, diretto in Bundesliga per motivi famigliari, e nella giornata di oggi ci sarebbero stati passi avanti. L’ex capitano rossonero non può più continuare a Milano, c’è stato il diverbio in campo con il tecnico Conceicao al fischio finale del match con il Parma, il pubblico di San Siro lo ha poi messo nell’occhio del ciclone e spesso lo fischia e la dirigenza ha piazzato sul mercato di gennaio l’arrivo di Walker dall’Inghilterra: tutti fattori che stanno portando Calabria ad andarsene. Il terzino va in scadenza di contratto a giugno e il Bologna si è fatto sotto nei giorni scorsi, fino a ottenere un apprezzamento sulla destinazione per un prestito fino a fine stagione quando le parti potranno poi valutare il da farsi, anche sulla base del possibile riscatto dell’Hoffenheim per Posch.