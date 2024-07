Calabria Milan: «Fonseca ci ha dato CONCETTI NUOVI, ora dobbiamo MIGLIORARE e farli nostri»

Le parole di Davide Calabria, capitano del Milan, dopo il pareggio in amichevole dei rossoneri contro il Rapid Vienna

Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a MilanTv dopo il match amichevole contro il Rapid Vienna.

PAROLE – «Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello che abbiamo provato fino adesso, c’è tanto da vedere, da lavorare, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all’inizio e dobbiamo migliorare parecchio».

CALCIO DI FONSECA – «Ci sono concetti nuovi, dobbiamo elaborarli e farli nostri, è importante perché in partita non si può parlare e ragionare, devono diventare automatici. Fondamentali queste partite, questi minuti e queste esperienze, anche con compagni che sono qui da poco, magari i più giovani, fa parte del percorso imparare e fare questi concetti sempre più nostri».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM