Calafiori, la rivelazione: «Bisogna sfruttare ogni opportunità. Sono crollato dopo quella partita e ho fatto quella cosa»

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Cronache di Spogliatoio.

LE PAROLE – «Se uno se lo merita, se uno è forte, prima o poi la situazione giusta arriva. Da inizio stagione fino a gennaio stavo facendo molto bene e non avevo sbagliato nessuna partita ancora, poi il click è arrivato quando perdemmo una brutta partita a Cagliari, feci prendere il primo gol e dopo addirittura feci autogol. Da lì dissi che avrei dovuto parlare e lavorare con qualcuno, ma più per prevenzione, perché sicuramente se devo ambire a palcoscenici più grandi è impossibile che non capitino più situazioni del genere in cui sei in difficoltà. Voglio essere preparato e lavorare in anticipo. Credo che tutti lavorino in modo diverso. Noi abbiamo messo degli obiettivi, fino a gennaio stavo facendo molto bene, ma a livello numerico come gol e assist, anche se sono un difensore. Era il tassello che mi mancava. Da lì ho fatto 5-6 assist e 2 reti in campionato, quindi non penso sia stato un caso».