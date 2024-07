Calafiori Arsenal: «Essere qui un SOGNO che coltivo fin da BAMBINO, Jorginho mi ha OBBLIGATO a venire!»

Riccardo Calafiori da ieri è un giocatore dell’Arsenal. L’ex difensore del Bologna si è presentato ai suoi nuovi tifosi parlando ai canali ufficiali del club, mettendo in mostra anche un buon inglese. Di seguito le sue parole.

💬 "I don’t want to say too much, I don’t like to speak, I like to play. For sure, they [our supporters] will see on the pitch what I can do well."

Love that, Riccardo ❤️

— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024