Calafiori rassicura: «Italia, non rimarrai fuori dal Mondiale. Ecco cosa servirà» - Calcio News 24

Calafiori: «Non riesco a vedere l’Italia fuori dai Mondiali». Le parole dell’ex Bologna

Riccardo Calafiori, difensore dell’Italia e dell’Arsenal, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Estonia valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: un intervento sincero e deciso, con riferimenti sia al proprio ruolo che alle ambizioni azzurre.

«In teoria sono un terzino, ma in questo inizio mi sto divertendo molto», ha dichiarato Calafiori, spiegando come la libertà concessa dal tecnico gli stia permettendo di esprimersi meglio e di dare un contributo importante alla squadra. È un momento in cui la nazionale sta cambiando passo, caratterizzato da intensità e idee, e Calafiori ammette di non essersi aspettato tanta veemenza iniziale: «Con tanta intensità… non me lo sarei aspettato».

Per lui, e per molti altri, la certezza è una sola: l’Italia non può restare fuori da un Mondiale. «Perché siamo l’Italia. Non riesco a vedere l’Italia fuori dai Mondiali», ha ribadito con convinzione il difensore. Il riferimento è inevitabile: dopo le mancate partecipazioni recenti, la pressione è alta per rientrare nella manifestazione per eccellenza. «Mi è dispiaciuto le ultime volte che siamo rimasti fuori, faremo tutto il possibile», ha aggiunto, mostrando che non si tratta solo di una dichiarazione di facciata, ma di un impegno autentico.

Calafiori non si limita a parlare di sogni nazionali: analizza anche il contesto tattico, riconoscendo la difficoltà del gioco internazionale. «Le squadre sono tutte diverse, tutte pericolose. Dobbiamo leggere prima le situazioni di pericolo — e questo vale anche per me», ha affermato, consapevole che anche in difesa è fondamentale anticipare più che rincorrere.

L’intervento del giovane azzurro fa emergere un giocatore che, pur giovanissimo, ha già le idee chiare. Il suo contributo sarà prezioso non solo in campo, ma anche come esempio per chi lo affiancherà. La nazionale vuole voltare pagina: non affidarsi solamente ai nomi storici, ma costruire un gruppo unito, pronto a combattere su ogni palla.

Con la maglia dell’Italia, Calafiori vuole confermarsi e crescere, nel progetto azzurro che punta a tornare protagonista sui palcoscenici mondiali. La strada è tortuosa, le avversarie insidiose, ma la convinzione è quella di chi ha chiaro il proprio obiettivo: riportare l’Italia dove merita, tra le migliori del mondo, con il contributo di chi non si tira indietro.