Calcagno avvisa: «Il calcio professionistico non reggerà altre chiusure»

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. Le sue parole.

«Siamo di nuovo alle prese con il Covid anche all’interno del nostro mondo. Il settore dilettantistico e il settore giovanile stanno già scontando grandi restrizioni che rischiano di far collassare lo sport di base, consapevoli che anche il mondo professionistico non sarebbe in grado di reggere altre chiusure».