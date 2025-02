Calcagno: «La Fifa non può organizzare il Mondiale per Club così, il ricorso è fondato. C’è un rischio per Juve ed Inter…»

Le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sul nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa

Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato a Tuttosport del nuovo Mondiale per Club che vede coinvolti anche due club di Serie A.

IL PROBLEMA PIU’ GRANDE – «Non c’entrano solo la salute, che comunque tutela lo spettacolo, o gli infortuni. Un eccesso di offerta sposta le risorse sulle competizioni internazionali. Ma il tifo nasce nei campionati: se non li tuteleremo, si inaridirà anche la passione per i grandi tornei».

RICORSO – «Il ricorso è firmato anche dalle leghe, quindi dalla Serie A. Credo sia fondato: la Fifa non può organizzare un nuovo torneo senza sentire le parti coinvolte. Ma una sentenza ha vincitori e vinti: i problemi non si risolvono così. Mi auguro un percorso virtuoso, dove vincano tutti. Non si tratta di giocare o meno il mondiale, ma di concordarne modalità e periodo. Penso ai calciatori di Inter e Juventus: non ci sono più le stagioni… Gli allenatori non allenano più: preparano la gara successiva. Dobbiamo chiederci se 65 partite all’anno per i top siano la strada giusta».