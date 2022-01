Calcagno: «La Serie A non si può fermare. Sul nuovo protocollo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha analizzato così la situazione sanitaria in Serie A: ecco le sue dichiarazioni

Umberto Calcagno, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della situazione Covid in Serie A. Le parole riportate dall’ANSA.

DICHIARAZIONI – «Siamo in una fase che ha preoccupazioni legate alla regolare disputa dei campionati. Le norme dovranno essere certe e interpretate in maniera univoca, e lo saranno nei prossimi giorni con un nuovo protocollo Covid. La Serie B e la Serie C si sono fermate ma non possiamo però nasconderci: fermare la A non è cosa da sottovalutare. E’ il motore del movimento e dobbiamo preservarla con le giuste attenzioni che produrranno il nuovo protocollo che ci farà finire il campionato con tranquillità. Per questo col nuovo protocollo, che va ancora definito e formalizzato, bisognerà stabilire con certezza quello che andiamo a fare per la regolarità dei campionati. Resta da capire se all’interno della quota positivi ci saranno solo i professionisti o tutto il gruppo squadra. Calciatori preoccupati? Ora abbiamo la conoscenza di ciò che stiamo affrontando e quasi tutti i giocatori hanno la serenità del vaccino, i vaccinati tra uomini e donne sono al 98% e questa cosa incide a livello di tranquillità. Non c’è una preoccupazione come nella primissima fase».