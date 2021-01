Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

La ‘bomba’ del nuovo anno arriva dalla Germania, dove la Bild rivela l’interesse del Manchester City per Harry Kane. Pep Guardiola è un grande estimatore del bomber e lo avrebbe individuato come il sostituto ideale di Sergio Aguero, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con i ‘Citizens’. L’assalto del tecnico spagnolo sarebbe pianificato la prossima estate, con il City disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Kane. Non sarà facile però vincere la resistenza del Tottenham e di Mourinho per il forte attaccante della nazionale inglese che il presidente degli ‘Spurs’ Levy ha blindato valutandolo oltre 200 milioni qualche mese fa.

I cugini del Manchester United non smettono invece di guardare con attenzione a Jack Greaslish, gioiello dell’Aston Villa come scrive il Daily Mail. I ‘Red Devils’ potrebbero presto riprovare l’assalto per il talentoso centrocampista, fallito la scorsa estate.

Lascia invece la Premier League Kolasinac. Il terzino bosniaco è stato ceduto dall’Arsenal allo Schalke 04 come ufficializzato dal club tedesco. Per Kolasinac, che si trasferisce con la formula del prestito, si tratta di un ritorno a Gelsenkirchen.

Calciomercato estero, Sergio Ramos-PSG: nuove sirene dalla Spagna

Mauricio Pochettino sbarca a Parigi e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità sul suo approdo sulla panchina del Paris Saint-Germain al posto di Tuchel. Il tecnico argentino sarà già alla guida di Mbappe e compagni il 6 gennaio per la ripresa del campionato contro il Saint-Etienne. Intanto, Pochettino sul mercato punta i fari in casa Tottenham e oltre a Dele Alli sarebbe interessato anche al portiere Lloris come raccolto dal Sun.

Il PSG si muove anche in uscita sul mercato, soprattutto a centrocampo. Il primo indiziato a lasciare il club campione di Francia sarebbe Draxler come riporta il sito Le10sport.com. Anche Gueye e Paredes non sarebbero nella lista degli incedibili del Dt Leonardo, con l’argentino ex Roma che potrebbe finire all’Inter in uno scambio con Eriksen.

Il Paris Saint-Germain pensa anche alla prossima estate e continua a seguire con attenzione gli scenari su Sergio Ramos. Secondo il portale Todofichajes.com, il difensore e captano del Real Madrid avrebbe dato la sua preferenza ai parigini in caso di mancato accordo con i ‘Blancos’ per il rinnovo di contratto. Il Real non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale al giocatore.