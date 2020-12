Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Passo falso del Real Madrid, può esultare l’Atletico. ‘Colchoneros’ chirurgici in casa contro il Getafe grazie al sigillo del solito Suarez e che staccano in classifica i cugini allenati da Zidane. Solo un pareggio per 1-1 per i ‘Blancos’ nella gara esterna con l’Elche, dove non basta la prodezza di un ottimo Modric, destinato a rinnovare il contratto con il club presieduto da Florentino Perez. Simeone al contrario festeggia al meglio le 500 presenze alla guida dell’Atletico, portandosi in solitaria in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Real.

Si è giocato anche in Premier League, con una delle due gare in programma nella giornata di mercoledì rinviata per il caso Covid-19 che sta minacciando il torneo inglese. Posticipato il derby londinese tra Tottenham e Fulham, dopo i numerosi casi di coronavirus riscontrati nelle fila dei ‘Cottagers’. Sono scesi in campo senza problemi invece Newcastle e Liverpool, con i campioni in carica bloccato sullo 0-0 dai ‘Magpies’. Per l’undici di Klopp si tratta del secondo pareggio consecutivo in tre giorni dopo l’1-1 casalingo maturato con il West Bromwich.