Tottenham Fulham è stata ufficialmente rinviata: troppi giocatori positivi all’interno della squadra ospite. Il comunicato

Rinviata anche Tottenham-Fulham: la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale, confermata da entrambi i club attraverso i propri siti.

Sono troppi i casi nella formazione ospite, quindi si è deciso per l’annullamento della gara. È la seconda in Premier League dopo Everton-Manchester City, rinviata due giorni fa dopo l’esplosione del contagio all’interno della rosa di Pep Guardiola. Quindi stasera in campo ci sarà solamente il Liverpool in casa del Newcastle. Intanto torna a far paura il Coronavirus in Premier League, dove si sta pensando anche di sospendere tutte le competizioni per due settimane.