Il Coronavirus minaccia la Premier League: si valutano due settimane di stop al campionato nel mese di gennaio

I presidenti dei venti club di Premier League stanno valutando l’ipotesi di sospendere il campionato inglese per due settimane, a gennaio, per via dei numerosi casi di positività al Coronavirus emersi nell’ultimo periodo.

I dubbi sono aumentati a seguito del rinvio del match tra Everton e Manchester City. A riportarlo è il The Telegraph.